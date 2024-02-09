Zonguldak'ta üç kaçak maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta 3 kaçak maden ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Ocaklarda 1 vinç ve 30 metre ray ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:22
Abone Ol google-news

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit ettikleri 3 kaçak maden ocağına operasyon düzenledi. Ocakların imhası için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerine haber verildi. TTK ekipleri patlayıcı madde kullanarak 3 ocağı da kullanılamaz hale getirdi. Ocaklarda bulunan 1 vinç ile 30 metre uzunluğunda raya el konuldu. Malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 


zonguldak haberleri madenler haberleri

İlgili Haberler

Zonguldak'ta üç kaçak maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta üç kaçak maden ocağı imha edildi
Bartın maden faciasında eski TTK müdürüne soruşturma izni

Bartın maden faciasında eski TTK müdürüne soruşturma izni
Zonguldak'ta madende göçük: Yaşamını yitiren işçiye ilişkin acı ayrıntı ortaya çıktı!

Zonguldak'ta madende göçük: Yaşamını yitiren işçiye ilişkin acı ayrıntı ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi

Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
Ünlü futbolcudan tekme yiyen çocuk 2,1 milyar TL'lik servetin sahibi oldu

Ünlü futbolcudan tekme yiyen çocuk 2,1 milyar TL'lik servetin sahibi oldu
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak

Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Son Dakika....İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı: 3'ü polis 6 kişi yaralandı...

Son Dakika....İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı: 3'ü polis 6 kişi yaralandı...
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
AKP'de İstanbul alarmı

AKP'de İstanbul alarmı
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!