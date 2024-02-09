Zonguldak'ta üç kaçak maden ocağı imha edildi

Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:22

Güncelleme: 09.02.2024 - 11:58

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit ettikleri 3 kaçak maden ocağına operasyon düzenledi. Ocakların imhası için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerine haber verildi. TTK ekipleri patlayıcı madde kullanarak 3 ocağı da kullanılamaz hale getirdi. Ocaklarda bulunan 1 vinç ile 30 metre uzunluğunda raya el konuldu. Malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.



