İstanbul'da kıraathane sahibine silahlı saldırı düzenlendi!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 08:43

Güncelleme: 06.12.2024 - 10:20

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Tuna Mahallesi 722. Sokak'ta bulunan kıraathanenin önünde saat 20.00 sıralarında silahlı saldırı yaşandı.

Edinilen biligye göre; kıraathane işleten İhsan Zekioğlu (62), kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Zekioğlu, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanırken, saldırgan olay sonrasında koşarak uzaklaştı.

SALDIRGAN ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yakınları, Zekioğlu'nu kendi çabalarıyla hastaneye kaldırdı. İhsan Zekioğlu, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.