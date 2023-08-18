Bursa'da mobilya fabrikasının santrali bomba gibi patladı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 09:38

Güncelleme: 18.08.2023 - 09:38

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde kapı, mutfak dolabı, banyo dolabı, kapak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

Dumanların yükselmesiyle birlikte santral bir anda bomba gibi patladı.

Patlamayı gören ve duyan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaşanan olayda can kaybı olmazken fabrikada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırıyor.