Bursa'da mobilya fabrikasının santrali bomba gibi patladı
Bursa'da üretim yapan bir mobilya firmasının üretim tesisindeki santral bomba gibi patladı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde kapı, mutfak dolabı, banyo dolabı, kapak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.
Dumanların yükselmesiyle birlikte santral bir anda bomba gibi patladı.
Patlamayı gören ve duyan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaşanan olayda can kaybı olmazken fabrikada hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 yıl boyunca camide, işyerinde, evde istismar!
- Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması
- Türk şirket fabrikasını yurt dışına taşıyacak
- Ünlü profesör hastanedeki odasında ölü bulundu
- İYİ Partili isimden çarpıcı çıkış!
- İktidar zam pazarlığında ikinci teklifini sundu
- Dar gelirliye kredi darbesi
- Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
- 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma bitecek mi?
- Prof. Dr. Naci Görür'den 'baraj' uyarısı