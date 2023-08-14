Tuzla'da geminin atık deposunda patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 14.08.2023 - 12:04

Güncelleme: 14.08.2023 - 12:27

Tuzla tersaneler bölgesinde, 10.30 sıralarında çalışma yapmak üzere 2 işçi geminin atık deposuna girdi. Çalışma esnasında geminin atık deposunda iddiaya göre, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

1 İŞÇİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevkedildi. Patlama meydana gelen noktada yapılan incelemede 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Patlama meydana gelen gemide olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Saat 10.30 sularında Tuzla ilçemiz Tersaneler bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiştir. Patlamada bir işçi hayatını kaybetmiş olup, bir işçi de hafif şekilde yaralanmıştır. Olaya itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etmiş, yaralı işçi tedavisi sağlık ekipleri tarafından ayakta yapılmıştır” denildi.