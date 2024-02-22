Bursa’da mobilya imalathanesinde korkutan yangın!

Yayınlanma: 22.02.2024 - 08:58

Güncelleme: 22.02.2024 - 09:37

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi’nde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin 2. katında, saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR!

İş yerinden dumanların çıktığını gören yurttaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu iş yerinin ikinci katında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.