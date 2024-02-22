Bursa’da mobilya imalathanesinde korkutan yangın!
İnegöl'de faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İş yerinde hasara neden olan yangının nedeni araştırılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi’nde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin 2. katında, saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR!
İş yerinden dumanların çıktığını gören yurttaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu iş yerinin ikinci katında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- TİP'ten 'Kadıköy' kararı
- 'KAAN' ismine rektörden itiraz
- AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
- Fenerbahçe tarihi gelir elde edebilir!
- Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı
- AKP'nin adayı oldu!
- Feyza Altun'dan 'rakı' iddiasına yanıt
- Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
- Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
- 'İzin istedim, rakı içtim, ağladım...'