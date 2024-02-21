Kadıköy’de korkutan yangın... Bir kişi mahsur kaldı!

Yayınlanma: 21.02.2024 - 15:36

Güncelleme: 21.02.2024 - 15:36

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi Musavvat Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 4. katında yangın meydana geldi.

İddiaya göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı evden dumanlar çıkmaya başladı. Evden dumanlar yükseldiğini gören dairede sakini, balkona çıkarak olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonda mahsur kalan kişiyi kurtardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen şahsı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.