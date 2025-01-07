Bursa'da mobilya imalathanesinde korkutan yangın: Çatı kül oldu!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin çatısında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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