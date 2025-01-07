Bursa'da mobilya imalathanesinde korkutan yangın: Çatı kül oldu!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

Bursa'da mobilya imalathanesinde korkutan yangın: Çatı kül oldu!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:49

Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin çatısında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 


Etiketler: #Bursa #Yangın

İlgili Haberler

Yer Bursa... Metruk bina yıkıldı, otomobil hasar gördü!

Yer Bursa... Metruk bina yıkıldı, otomobil hasar gördü!
Firari FETÖ üyesi Bursa'da yakalandı!

Firari FETÖ üyesi Bursa'da yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler