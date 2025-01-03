Firari FETÖ üyesi Bursa'da yakalandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında FETÖ/PYD üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yasin K. adlı şahıs, Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Firari FETÖ üyesi Bursa'da yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 15:58

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde hakkında FETÖ/PYD üyesi olmaktan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Yasin K.'yi (30) yakaladı.

Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #ceza #fetö #İnegöl #Jandarma

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