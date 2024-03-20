Bursa'da mucize gibi olay... Alev alan otomobilden yara almadan çıktı
Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarptığı otomobil alev alev yandı.
Balat Mahallesi'nde seyir halinde olan Hyundai marka 34 HR 4881 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara çarptı.
Duvara çarpan otomobil alev almaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Sürücü alev alan otomobilden yara almadan çıkarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü.
Araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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