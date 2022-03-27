Bursa’da ölü yunus sahile vurdu
Bir ayda 80'den fazla yunus yaşamını yitirerek karaya vurdu. Son olarak Bursa'da ölü yunus boğazından yaralanmış bir halde sahile vurdu.
Bursa’nın Gemlik ilçesi sahilinde ölü bir yunus karaya vurdu.
Gemlik ilçesi Gemsaz sahiline boğaz kısmı parçalanmış yunus balığı vurdu. Sahilde turlayan vatandaşlar tarafından bulunan yunusun boğaz kısmından yara aldığı ve öldüğü öğrenildi.
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