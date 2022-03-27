Bursa’da ölü yunus sahile vurdu

Bir ayda 80'den fazla yunus yaşamını yitirerek karaya vurdu. Son olarak Bursa'da ölü yunus boğazından yaralanmış bir halde sahile vurdu.

İHA
27 Mart 2022 Pazar, 17:57
Bursa’da ölü yunus sahile vurdu
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Bursa’nın Gemlik ilçesi sahilinde ölü bir yunus karaya vurdu. 

Gemlik ilçesi Gemsaz sahiline boğaz kısmı parçalanmış yunus balığı vurdu. Sahilde turlayan vatandaşlar tarafından bulunan yunusun boğaz kısmından yara aldığı ve öldüğü öğrenildi. 



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