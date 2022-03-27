Su kirliliği yunusları öldürüyor: 80'den fazla yunus boğularak öldü

27 Mart 2022 Pazar, 15:09

Her yıl çok sayıda yunus yaşamını yitirerek karaya vuruyor. Bir ayda 80'den fazla yunus balıkçı ağlarına takılarak hayatını kaybetti.

Batı Karadeniz kıyıları başta olmak üzere ülkemizin pek çok kıyı şeridinde onlarca yunusun hayatını kaybederek karaya vurduğu açıklandı.

AĞLARA TAKILIP BOĞULUYORLAR

Geçtiğimiz aylarda karaya vuran yunusların sayısında büyük bir artış yaşanmasının ardından yetkililer konuyla ilgili incelemelerde bulundu. Bu incelemeler sonrası ülkemizin başta Batı Karedeniz kıyıları olmak üzere; Ormanlı, Akpınar, Ağaçlı, Kısırkaya, Kilyos, Rumeli Feneri, İstanbul Boğazı, Sahilköy, Alacalı, Şile, Karasu, Zonguldak ve Sinop kıyılarında 80’i aşkın tırtak türünün hayatını kaybettiği açıklandı.

AĞLARA TAKILIP BOĞULMUŞLAR

Webtekno'nun haberine göre, yapılan incelemelerin ardından tırtak türlerinin ölümünün balıkçı ağlarına takılarak boğulmaları sonucu gerçekleştiği açıklandı.

Yunus ölümlerinin bu kadar artmasının sebebi kesin olarak belirlenememekle birlikte; uzmanlar bunun sebebinin Ukrayna ve Rusya arasındaki askeri gerilimin artması olabileceğini söylüyor. Yaşamak için kendilerine güvenli bir bölge arayan yunusların kıyıya fazla yaklaşarak balıkçı ağlarına takıldıkları ve bu sebeple boğuldukları düşünülüyor.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) konuyla ilgili açıklama yaptı:

"Yapılan incelemelere göre tırtakların tesadüfi ağa yakalanarak balıkçılık etkileşimi sonucu öldüğü belirlenmiştir. Şubat ayının son haftasından beri, Karaya Vuran Deniz Memelileri İletişim Ağı’mıza gelen ihbarlar ve medyadaki kayıtlar ile Ormanlı-Sinop arasında 80 bireyi aşmıştır."