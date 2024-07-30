Ötanazi tartışmalarına neden olan 5. madde de TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi: Tepkileri dinlemediler

Yayınlanma: 30.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.07.2024 - 04:00

Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler içeren ve kamuoyunda tepkilere neden olan 17 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine, TBMM Genel Kurulu’nda dün de devam edildi. Görüşmelerin 14. saatinde, tasarıda sokak köpeklerine “ötanazi” tartışmalarına neden olan ve komisyonda düzenlemeye gidilen kritik 5. madde tüm itirazlara rağmen kabul edildi.

CHP milletvekili Serkan Sarı, “Merak ediyorum; her yaptığınız yasal düzenlemede olduğu gibi bunun da arkasında bir tarikat mı var? Ya da ötanazi ilacını size satacak şirket mi var? Pis kokular geliyor” dedi. Sarı, yaşam hakkı savunucularının Anıtpark’ta düzenlediği eylemde toplanan binlerce imzayı TBMM Genel Kurulu’na taşıdı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yasanın geçirilmesine engel olmak için tüm imkânlarını kullanacaklarını ve genel başkan Özgür Özel’in de görüşmelere katılacağını belirtti. Sarı, 20 metrelik kâğıttan oluşan imza rulosunu açtı.

İYİ Parti milletvekili Ümit Özlale ise “Bu ülkede insanın değil, köpeğin bile fakirine tahammülünüz yok. Madem bir şeyleri toplamak istiyorsunuz, kadınları dini kullanarak yıllar boyu taciz eden din bezirgânlarını toplamaya başlayabilirsiniz. Çocukları taciz eden sapıkları toplayın” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise “sahipsiz köpekler” derken sesini yükselterek vekilleri işaret etti. CHP ve DEM Parti milletvekillerinin buna tepki göstermesiyle görüşmelere ara verildi. AKP’li Harun Mertoğlu’nun “Kendilerinin izni olmadan kısırlaştırma yetkisini siz nereden alıyorsunuz” diye sorması üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da “Hayvanları bu kadar düşünüyorsanız bu yasayı yırtın atın” dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç ise DEM Partili belediyelerin yasayı uygulamayacağını belirtti.

‘KATLETMEK İÇİN ANT İÇENLERİ TARİH UNUTMAYACAK’

YAŞAM İÇİN YASA İNİSİYATİFİ: Hissedebilen canlıları hapsetmek ve katletmek için ant içmiş milletvekillerini tarih unutmayacak. Halk ise bu kanlı yasayı tanımayacak.

HAYTAP: Onların seçme hakkı olsaydı emin olun üreme hakkından önce yaşam hakkını seçerlerdi. Siz öldürmek için onlardan izin aldınız mı? Üretim çiftliklerini kapatma. Kısırlaştırmaya inanma, öldürmeye inan. Bakanlığa liyakatli memur alma, suçu senin işini yapan sivil toplum kuruluşlarına at.

HAYVANLAR OLMADAN ASLA DERNEĞİ: Biz bitti demedik ki çocuklar.

AYDIN HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ: İşini yapmayan belediyelerin cezası hayvanlara kesiliyor.

CHANGE.ORG TÜRKİYE: Küçüğün rızası yok. Katliamı durdurmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız.

ÇAĞLA ŞİKEL (Oyuncu): Dinleyemiyorum artık, konuşulmakta olanları yüreğim kaldırmıyor.

AJDA PEKKAN (Sanatçı): Bu yanlıştan dönün.

JANSET PAÇAL (Sanatçı): Güvenlik güzel kılıf ama inandırıcı değil. Çocuklar karanlıkta okula giderken, 6 yaşında çocuk everiliyorken, Kadınlar balkondan ‘atılıyorken’, sapıklar kravatla indirim alıp sokağa salınıyorken, güvenlik derken?

NÖBET BAŞLATTILAR

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yurttaşlar Sınırsızlık Meydanı’nda sokak hayvanlarla ilgili yasa teklifine karşı nöbete başladı. Yurttaşlar, yasa telifinin görüşülmesinin “oldubittiye” getirildiğini söyledi.

TBMM’de kürsüde konuşan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez üzerinde, “Meclis’i kana bulamayın”, “Katliama dur deyin”, “Yasayı geri çekin” yazılı kırmızı pankart açtı.

