Bursa'da orman ürünleri fabrikasında yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı.

DHA
08 Haziran 2022 Çarşamba, 11:09
Bursa'da orman ürünleri fabrikasında yangın
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Bursa'daki yangın, saat 08.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1'nci Cadde'de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda çıktı.

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


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