Bursa'da orman ürünleri fabrikasında yangın
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı.
Bursa'daki yangın, saat 08.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1'nci Cadde'de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda çıktı.
İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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