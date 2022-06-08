Hatay'da Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da, Kırıkhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü.

AA
08 Haziran 2022 Çarşamba, 09:53
Hatay'da Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü
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Barbaros Mahallesi'ndeki 3 katlı müdürlük binasının son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.

Yangının çıktığı saatte kimsenin bulunmadığı kat, kullanılamaz hale geldi.


Yangın hatay Tarım ve Orman Müdürlüğü

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