Bursa'da orman yangını

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi'nde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 15:36
Bursa'da orman yangını
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Osmangazi'nin Doğancı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Doğancı Tüneli inşaatının üst tarafındaki yangına; Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 60 kişilik ekip, 25 arazöz ile müdahale ediyor.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki söndürme çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 tankerin yanı sıra 1 helikopterle de destek veriliyor.

Doğancı Mahallesi Muhtarı Mustafa Arı, havadan ve karadan müdahale edildiğini, mahalle merkezine 2,5 kilometre uzaklıktaki yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyledi.


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