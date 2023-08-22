Bursa’da orman yangını: Takviye helikopter ve yangın söndürme uçağı talep edildi!
Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgeye takviye helikopter ve yangın söndürme uçağı talep edildiği aktarıldı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Terziler Mahallesi ile Bilecik'in Osmaneli ilçesi Dereyörük Mahallesi arasında yer alan Kuzguncuk Balık Kaya mevkiindeki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, bölgeye ekipler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile havadan, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arazözler ve Bilecik Belediyesi ile çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri de karadan yangına müdahale etti.
Bölgeye ayrıca takviye helikopter ve yangın söndürme uçağı talep edildi. Yerleşim yerine uzak bir noktada çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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