İzmir'de orman yangını!
Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan yapılan müdahaleler sonucun kontrol altına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Karadoğan ve Köseler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve belediye itfaiye ekipleri, alevlere karadan ve havadan müdahalede bulundu.
OYangın, 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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