Kahramanmaraş'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Kaleboynu Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 3 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı ve 80 personelle müdahale ediyor.
Ekipler, sarp ve kayalık bölgedeki yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
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