Bursa'da otizmli çocuklar, mavi balonlarla süslenen "Vosvoslarla" şehir turu attı

03 Nisan 2022 Pazar, 16:48

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizme dikkati çekmek ve bu konuda toplumsal duyarlılık sağlanması amacıyla farklı etkinlikleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Otizm Derneği ve Vos Garage 16 grubu iş birliğinde düzenlenen şehir turu etkinliğine katkı sağladı.



Etkinlik kapsamında birbirinden renkli araçlarıyla Bursa, Balıkesir ve İstanbul'dan gelen Vosvos tutkunları, Beşevler Meydanı'nda otizmli çocuklar ve aileleriyle buluştu. Araçlarını mavi balonlarla süsleyen Vosvos tutkunları daha sonra araçlarına aldıkları otizmli çocuklar ve aileleriyle şehir turu attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, otizm farkındalığı konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak bir dizi etkinlikler gerçekleştirdiklerini ve bu konuda dernekler tarafından yapılan çalışmalara da destek olduklarını hatırlattı.

Otizm konusunda farkındalık oluşturmak, otizmli çocuklar ve ailelerine destek olabilmek adına bu tür organizasyonları çok önemsediklerini dile getiren Yıldız, "Bu etkinliklerde çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu da otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Vos Garage 16 ailesiyle düzenledikleri konvoy etkinliğinin artık geleneksel hale geldiğini belirterek, "Otizm konusunda toplumumuz ne kadar duyarlı ve bilinçli olursa otizmi çocukların aileleri olarak bizler de inan toplumda çok daha rahat hareket edebiliriz" açıklamasında bulundu.

Yıldız, etkinliğe katkı veren Vosvosculara teşekkür belgesi verdi.

Etkinlik, birbirinden renkli Vosvoslarla atılan şehir turuyla sona erdi.