Erdoğan'ın açıklamasının üzerinden bir buçuk ay geçti... Bursa'da cemevinin elektriği kesildi

02 Nisan 2022 Cumartesi, 13:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Şubat’ta kabine toplantısının ardından “Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir” açıklamasını yapmıştı.

VERİLEN SÖZE RAĞMEN DÜZENLEME YAPILMADI

Bu açıklamanın üzerinden 1,5 ay geçmesine karşın iktidar tarafından herhangi bir düzenleme yapılmadı. Alevi Kültür Dernekleri Bursa Şubesi’ne 21 Mart son ödeme tarihli elektrik faturası 2 bin 862 lira geldi. Fatura ödenmeyince elektrik elektrik kesildi.

Şube Başkanı Nesimi Üçlertoprağı, elektrik faturasında cemevinin ‘tek terimli ve tek zamanlı ticarethane’ olarak sınıflandırıldığı için faturayı ödememe kararı aldıklarını kaydederek, bunun üzerine elektrik şirketi yetkililerinin herhangi bir tebligat yapmadan son ödeme tarihinden bir hafta sonra cemevinin elektriğini kestiğini söyledi. Üçlertoprağı, şu açıklamayı yaptı:

“CEMEVLERİ NE TİCARETHANE NE DE MESKENDİR”

“Bugün Alevi Kültür Dernekleri Bursa Şubesi’nin cemevinin ve morgun elektriklerin kesildiğini gördük. Biz bu elektriğini bilerek ödemedik, protesto için ödemedik çünkü bizim bu cemevlerimiz ne ticarethanedir ne de meskendir. Camilerimizin elektriklerinin devlet tarafından karşılandığı biliyoruz. Biz de eşit yurttaşlık anlamında bu ibadet evimiz olan cemevimizin elektriklerinin de devlet tarafından ödenmesini talep ediyoruz.

Biz de bu ülkeye seve seve vergilerimizi ödüyoruz, yurttaşlık görevimizi sonuna kadar yerine getiriyoruz. Bu ülkenin kimliğini şerefimizle, haysiyetimizle olarak cebimizde taşıyoruz, bununla onur, gurur duyuyoruz. Ama devletin de bu haksızlık karşısında gereğini yapmasını bekliyoruz ve ayrıca cemevimizin elektriğinin kesilmesi herhangi bir şekilde bize bir tebligat yapılmadı. Bize gerek bir duyuru yapılmadı sanki ansızın gelip kesilmiş gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu üzüntücü verici bir şey. Yarın bir cenazemiz olduğunda ne yapılacağını ilgili kurumlara istişare edilmesini, onların bu değerlendirmeyi yapmalarını bekliyorum.”