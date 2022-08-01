Bursa'da 'otobüs' yangını: 40 yolcu tahliye edildi
İnegöl'de, İstanbul'a giden yolcu otobüsünde yangın çıktı. 40 yolcu, tahliye edilirken, alevler de itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkisinde, saat 08.00 sıralarında, İnegöl'den İstanbul'a giden Mahmut Fidan (40) yönetimindeki 27 RM 922 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Fidan, aracı yol kenarına çekerek, 40 yolcuyu tahliye etti. Fidan'ın yangın tüpüyle müdahalesine rağmen otobüs, alev aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte söndürüldü.
Otobüs, hurdaya dönerken, yolcular da başka araçla yola devam etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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