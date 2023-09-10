Bursa'da otomobil otobüs durağına daldı!

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden 23 yaşındaki sürücü otobüs durağına daldı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 12:09
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde İzmir istikametine seyir halinde olan Mehmet Aydoğdu (23) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına daldı.

Otobüs durağında bulunan Fatma G. (60) ve Merve S. (28) yaralandı.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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