Bursa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 10:08

Kaza saat 20.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Çayyaka Mahallesi'ne bağlı Boğazova mevkisinde meydana geldi.

Boğazova’dan İnegöl’e seyir halinde olan Hüseyin R.(28) yönetimindeki 16 ADM 671 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler araçta sıkışan sürücü ve yolcular Yasin D. (25) Şaban E. (28) Mirali S. (31) ve Alaaddin M.(29) kurtarmak için yoğun çaba harcadılar.

Halatlarla yukarıya çekilen yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan, Yasin D. ve Şaban E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Bursa #otomobil #kaza

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