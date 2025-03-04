Ordu’da kazada ölen Gönül’ün davasında talepler reddedildi: Trafik canavarına tahliye
Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül’ün tek çocuğu 22 yaşındaki Ozan Gönül, Ordu’da yaşanan kaza sonucu yaşamını yitirdi. Gönül’e çarparak ölümüne sebep olan sanık T.D’nin aracının ön camında yasak olmasına karşın film olduğu, hız göstergesinin bozuk olduğu, sürüş sırasında telefonda konuştuğu ortaya çıktı.
Söz konusu ihmallere karşın mahkeme, Gönül ailesinin avukatı Haluk Türkmen’in ihmallere yönelik inceleme taleplerini reddetti. Türkmen, sanığın savcılığa verdiği ifadesinde yoldayken eşiyle konuştuğundan bahsettiğini belirtti.
Türkmen, “O yörede telefon çekmediği için internet üzerinden arama yapılabilen uygulamalarla haberleşiyorlarmış. Biz bizzat telefonun kendisinde bilirkişi incelemesi yapılmasını istedik. Mahkeme bu talebimizi reddetti. O celse zaten tahliye kararı verildi” dedi. Şahsın trafik cezası bulunup bulunmadığına ilişkin bir inceleme daha talep ettiklerini söyleyen Türkmen, mahkemenin bu isteği de reddettiğini belirtti.
YARGISAL EKSİKLİK
Söz konusu taleplerin reddedilmesini “yargısal bir eksiklik” olarak tanımlayan Türkmen, “Süreci uzatmaya dönük değil bu taleplerimiz. Hemen tetkik edilebilecek, dosyaya bilgi anlamında aktarılabilecek talepler bunlar. Bunlar yapılabilirdi. Mahkeme reddetti. Ciddi bir gerekçesi de yok. Bizi üzen, mahkemenin yeterince olaya eğilmemiş olması. Araştırma isteklerimize yeterince yanıt vermemiş olması” ifadelerini kullandı. Türkmen, tahliye kararına ilişkin ağır ceza mahkemesine itiraz ettiklerini ve yanıt beklediklerini de sözlerine ekledi.
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