Bursa'da otomobil yedek parça fabrikasında yangın paniği!
Bursa’nın Karacabey ilçesinde, otomobil yedek parça üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Karacabey ilçesi Tavşanlı Mahallesi 412. Sokak’ta otomobil yedek parça üretimi yapan fabrikada saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın boyahane bölümünde başlayan yangın, kimyasal maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede bulunan fabrikaları tahliye ederek önlem aldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Fabrikada büyük çaplı maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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