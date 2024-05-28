Bursa'da taksiciyi darbetti... Gözaltına alındı!

Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:32

Güncelleme: 28.05.2024 - 14:32

Olay, pazar günü Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi’nde meydana geldi. H.T. isimli taksici, 16 T 0155 plakalı aracına 2 yolcu aldı. Araca binen yolcular, bir süre farklı mahallelere giderek buralardan alışveriş yaptı.

Durumdan şüphelenen H.T. yolculara, "Evde çocuklarım bekliyor, nerede inmek istiyorsanız indireyim sizi" dedi.

"İSTEDİĞİM YERE GÖTÜRÜRÜM"

Bu sözlere sinirlenen ve sürücünün yanında oturan yolcu, "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" deyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında yolcu, sürücüyü direksiyonda darbetti.

O anlar ise araç kamerasına yansıdı. Aldığı darbeler sonucu taksici aracı durdururken, inen yolcular ise 'Sen de dışarı çık' diyerek bağırdı. Bunu fırsat bilen H.T., aracıyla hızla uzaklaştı.

H.T., yaşadığı olay sonrası Küçükbalıklı Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Araç içi kamera ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ufuk İ. olduğunu belirledi. Ufuk İ., sabah saatlerinde gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ufuk İ.'nin işlemleri devam ediyor.