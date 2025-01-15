Bursa’da özel tasarım uyuşturucu fabrikasına operasyon! 1500 kök kenevir ele geçirildi

Bursa'da şafak vakti düzenlenen operasyonda uyuşturucu serasına çevrilen 3 katlı bir binada 1500 kök kenevir ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa’da özel tasarım uyuşturucu fabrikasına operasyon! 1500 kök kenevir ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:31

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Son olarak, ekipler tarafından 3 katlı bir binanın uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Şafak vakti düzenlenen baskında, binanın her odasında ayrı klimalar, ultraviyole ışıklar ve özel saksılarla yetiştirilen toplam 1500 kök hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca, uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi. Binada yapılan aramada, 7 adet ısı ölçer termostat, 8 adet klima, 6 adet vantilatör, 17 adet havalandırma motoru, özel ışıklandırma sistemleri, 10 havalandırma filtresi ve 1 adet hava kompresörü gibi cihazların yanı sıra 70 bin 800 lira nakit para ve 1 ruhsatsız tabanca bulundu.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Bursa polisi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.


Etiketler: #Bursa #narkotik

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