İzmir'de şafak vakti IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı...

İzmir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda 16 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir'de şafak vakti IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı...
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DHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 10:46

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü IŞİD adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma yürüttü.

Geçmiş dönemde IŞİD adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten, sosyal medya hesaplarından propaganda yapan ve örgüte eleman kazandırmak için irtibat kuran 2'si Türk 15'i Suriyeli toplam 17 şüphelinin yakalanması için bu sabah harekete geçildi.

1 KİŞİ ARANIYOR

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 16 şüpheli, yakalandı. 1 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.


Etiketler: #IŞİD

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