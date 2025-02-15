Bursa'da panik anları... Seyir halindeyken bir anda alev aldı!
Osmangazi ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Ankara Yolu Caddesi Merinos mevkiinde, saat 04.30 sıralarında bir araçta yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Nurullah Ö. idaresindeki 16 BNS 974 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Nurullah Ö., araçtan inerek durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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