Diyarbakır'da panik anları: Seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev alev yandı!
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR'ın dorsesinde hasar oluştu.
Yolboyu Pirinçlik Mahallesi Siverek yolu mevkisinde ilerleyen TIR'ın dorsesindeki preslenmiş hurdalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
TIR'ı yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.
HASAR OLUŞTU
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dorsede hasar oluştu.
Etiketler: #diyarbakır #Yangın
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