Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın

Yayınlanma: 30.12.2023 - 18:36

Güncelleme: 30.12.2023 - 19:29

Yangın, saat 17.15 sıralarında Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), 1500 metrekare kapalı alanda, tek katta faaliyet gösteren plastik kaplama fabrikasında çıktı.

Hafta sonu tatili nedeniyle kapalı olan fabrikadan yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri 23 araçla yangına müdahale ederken, fabrikadan yükselen duman ilçenin birçok noktasından görülüyor.