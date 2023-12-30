Servis otoparkında yangın çıktı: 4 araç yandı!

Yayınlanma: 30.12.2023 - 11:48

Güncelleme: 30.12.2023 - 11:48

Olay, saat 07.00 sıralarında Yalı Mahallesi Kadir Sokak'ta bulunan bir otomobil servisinin otoparkında meydana geldi. Tamir için getirilen bir karavanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yakınında park halinde bulunan 3 araca daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın itfaiye ekiplerinin su ve köpükle müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında karavan ve 1 otomobil kullanılamaz hale gelirken 2 araçta hasar oluştu.

Haberi alarak olay yerine gelen servis yetkilisi, "Yeni geldim, minibüsten sıçramış alevler" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.