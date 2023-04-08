Bursa’da restorasyon çalışmaları sırasında kaza: 2 yaralı

Bursa Mudanya Belediyesi tarafından kamulaştırılan ve müze olarak restorasyon edilecek tarihi binada, incelemeye gelen mimar ve görevli personel bulundukları yerden düşerek yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 11:44
Bursa’da restorasyon çalışmaları sırasında kaza: 2 yaralı
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Mudanya Belediyesi bünyesinde çalışan Mimar Cemile Öztürk, restorasyon çalışmaları hakkında kendisini bilgilendiren çalışan ile birlikte bulundukları yerden düşerek yaralandı.

Yaralılar Mudanya Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Restorasyon çalışanı kazayı hafif sırıkla atlatıp taburcu olurken, Öztürk, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öztürk’ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Bursa restorasyon kaza

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