AKP'ye yakınlık ihale kazandırıyor

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 15 Mart’ta 1 milyar 645 milyon 961 bin 937,70 TL’ye “Adıyaman 3’üncü Etap Kırsal 500 Deprem Konutu Yapım İşi” için ihaleye çıktı. İhaleyi ise 1 milyar 640 milyon TL’ye Eray Aktay ve Biroğlu İnşaat Anonim Şirketi iş ortaklığı aldı.

Biroğlu İnşaat’ın sahibi Mahmut Biroğlu ise AKP’li yöneticilere olan yakınlığıyla dikkat çekti. Birçok AKP’li milletvekili ve yöneticilerle fotoğrafı olan Biroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte açılış törenlerinde de boy gösterdi.

TÖRENE ERDOĞAN KATILDI

Genel kurul törenine Erdoğan’ın da katıldığı Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ve Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği’nin de yönetiminde olan Biroğlu birçok ihaleyle adını duyurmuştu. Daha önce Cumhuriyet’in gündeme getirdiği deprem bölgesi geçici konut işini de 229 milyon 950 bin TL’ye Biroğlu İnşaat almıştı.

Şirket aynı zamanda AKP dönemiyle birlikte sular altında kalan ve medeniyet tarihinin en önemli yerlerinden olan Batman Hasankeyf’in de kent meydan çalışmasını yapmıştı. 2011’den bu yana 46 kamu ihalesi alan şirket buradan 4 milyar 936 milyon 639 bin 738 TL kazandı. 46 ihalenin 25’ini TOKİ’den alan şirket DSİ’yle de ortak işlere imza attı.