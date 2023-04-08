Bağcılar'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Bağcılar'da frenleri arızalandığı öne sürülen kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi. Kamyonun 6 araca çarparak durabildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 11:21
Bağcılar'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Abone Ol google-news

İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde Ali Balıkçı'nın kullandığı kamyonda iddiaya göre, fren arızası meydana geldi. Kamyon sırasıyla hafif ticari araca, otomobile ve minibüse çarptıktan sonra park halinde başka bir kamyona, minibüse ve taksiye çarparak durabildi.

Kazada kamyonun ilk çarptığı hafif ticari aracın şoförü Mehmet Yılmaz yaralandı. 

YOL TAMAMEN KAPANDI

Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Yılmaz itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Toplam 7 aracın karıştığı kaza nedeniyle Halkalı Caddesi trafiği Basın Ekspres istikametine tamamen kapandı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekicilerle kaldırıldı. Bir buçuk saat süren çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Görgü tanıklarından Kemal Can, "Araçların gürültüsü oldu biz de tezgahtaydık hemen fırladık. Seyir halindeki kamyonun freni mi patladı ne oldu bilmiyorum" diye konuştu.


bağcılar kaza zincirleme kaza

İlgili Haberler

Deprem bölgesine konteynır taşıyan TIR kaza yaptı

Deprem bölgesine konteynır taşıyan TIR kaza yaptı
Küçükçekmece'de feci kaza... Hafriyat kamyonu yaşlı adamı ezdi!

Küçükçekmece'de feci kaza... Hafriyat kamyonu yaşlı adamı ezdi!
1 kişi hayatını kaybetmişti: Kazaya karışan AKP'li başkan tutuklandı

1 kişi hayatını kaybetmişti: Kazaya karışan AKP'li başkan tutuklandı

En Çok Okunan Haberler