Bursa'da sağanak sırasında istinat duvarı çöktü; 2 yaralı

Bursa'da, sağanak yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 14:18
Bursa'da sağanak sırasında istinat duvarı çöktü; 2 yaralı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 kişinin yaralandığı olayda park halindeki 2 araç hasar görürken, çevredeki bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Gemlik Yeni Mahalle’de gece saatlerinde yoğun yağış nedeni ile 3 bloklu bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda, park halindeki 2 araç ise oluşan çukura düşerek hasar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çökmenin meydana geldiği alanın yakınında oturan bazı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Hasar gören araçlar vinç ile kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı


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