Değeri 350 bin TL... Bursa'da çim kalıp kesme makinesini çalan şüpheli yakalandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çim Kalıp Üretim Tesisinin bahçesinde bulunan, yaklaşık 350 bin lira değerindeki çim kalıp kesme makinesini çalan Sinan F. (47), jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hotanlı Mahallesi’ndeki Çim Kalıp Üretim Tesisine ait bahçede 17 Mart'ta, Barış Erdinç’e (35) ait, piyasa değeri 350 bin lira olan Çim Kalıp Kesme Makinesi tarlada çalındı.
Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) ve Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin yaptığı çalışma sonucu hırsızlık olayında kullanılan araç tespit edildi.
Ardından harekete geçen JASAT ekipleri araç sahibi Sinan F.'yi, kendi işletmesinde yakalandı. 15 suç kaydı bulunan Sinan F.'nin işletmesinde yapılan aramada ise çalınan çim kalıp kesme makinesi çalışır vaziyette bulundu ve sahibine teslim edildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Sinan F., çıkarıldığı sulp ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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