Elazığ'da sağanak! Altgeçitte mahsur kalan anne ve çocukları kurtarıldı
Elazığ'da etkili olan sağanak nedeniyle yağmur sularıyla dolan altgeçitte mahsur kalan anne ve iki çocuğunu, itfaiye ekipleri kurtardı.
Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı esnaflar da zemin katlarda bulunan iş yerlerine suyun gitmemesi için çekpaslarla önlem aldı. Merkez Bosna Hersek Bulvarı girişinde bulunan altgeçitte 23 BK 951 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan anne ve iki çocuğu, mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlarından çıkarılan anne ve çocukları, tedbir amaçlı bir süre ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Belediye ekipleri ise cadde ve sokakların temizlenmesi için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- TTB'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
- Plajları parsel parsel satan hangi iktidar?
- Ersan Şen: Bu kadar tepki beklemiyordum, pişmanım
- Ülker şikâyet etti, Züber'in reklamları durduruldu
- Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!