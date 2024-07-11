Saat verdiler: İstanbul’a gök gürültülü sağanak geliyor!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 09:21

Güncelleme: 11.07.2024 - 09:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte saat 09.00-15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.