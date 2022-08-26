Bursa'da selden kurtarılan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 gün önce kapıldıkları selden kurtarılan 4 kişiden birinden acı haber geldi. 72 yaşındaki Aliye Yıldırım, hastanede yaşamını yitirdi.
Kırsaldaki Paşapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Aliye Yıldırım (72) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Selden kurtarılan diğer 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
PREFABRİK EVDE KALIYORLARDI
Bu kişilerin aynı aileye mensup oldukları, mahalle dışında yaşadıkları ve bazı günlerde Paşapınar'a gelerek prefabrik evlerinde kaldıkları belirtildi.
Orhangazi ilçesi Paşapınar Mahallesi'nden geçen derenin 24 Ağustos akşamı yoğun yağış nedeniyle taşması sonucu sele kapılan 4 kişi, yurttaşlar ve ekipler tarafından kurtarılarak Orhangazi ve Gemlik'teki devlet hastanelerine kaldırılmıştı.
Bu kişilerden Aliye Yıldırım, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.
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