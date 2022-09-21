Bursa'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 3 gözaltı

Bursa'da, silah kaçakçılarına operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 9 ruhsatsız tabanca, tarihi olduğu değerlendirilen 2 kılıç, 1 kama ve 1 şiş ele geçirildi.

DHA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 11:11
Bursa'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 3 gözaltı
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İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde kaçak silah satışı yapıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.İ., C.Ş.E. ve E.Z.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin ev ve işyerine 20 Eyül Salı günü sabah operasyon düzenledi.

SİLAH VE MATERYALLERE EL KONULDU

Baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda ise 9 ruhsatsız tabanca, tarihi niteliği olduğu tahmin edilen 2 kılıç, 1 kama, 1 şiş ve 4 mühür ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bursa silah Kaçakçılık

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