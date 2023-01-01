Bursa'da 'silahlı' kavga: 1 yaralı
Bursa'da Ömer El Kadri, (27) arkadaşlarıyla gezdiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla bacağından vurularak yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, Ömer El Kadri arkadaşlarıyla birlikte gezdiği sırada kimliği belirsiz kişilerle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, silahla Ömer El Kadri'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Ömer El Kadri, ağır yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Burada tedavi altına alınan Ömer El Kadri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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