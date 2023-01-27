Bursa'da site yönetimi aidatlara yüzde 153 zam yaptı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 10:31

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 10:31

Bursa’nın Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi’nde bulunan bir site yönetimi, haziran ayında 250 lira olan aidatları yüzde 153 zam yaparak 644 liraya çıkarttı. 13 blok 1902 dairenin bulunduğu sitenin sakinleri ise yapılan zamın kanunsuz olduğunu belirterek site yöntemine tepki gösterdi.

"SİTE YÖNETİMİNİ BURADA İSTEMİYORUZ"

Site sakinleri yaptığı basın açıklamasında, "İnşaat firmasından biz bu evleri aldığımız günden beri sanki inşaat firmasının kiracısıyız gibi bir muamele görmekteyiz. Fakat firma, bu sitelerde oturan binlerce kat malikini site yönetimleri aracılığı ile mağdur etmektedir. Bizler bu evleri ilgili inşaat firmasından teslim aldıktan sonra hiç birimizin haberi olmadan bahsi geçen bu firma, bünyesinde yönetim kurulunda faaliyet gösteren bir kişinin kurucusu olduğu profesyonel bir site yönetim şirketine bizlerin rızası olmadan geçici yönetimi devretmiştir. Bu geldiğimiz noktada artık bu firmanın bizlerin menfaatine değil aleyhimizde bizlerin çıkarlarını hiçe sayarak kararlar aldığını düşünmekteyiz.Bu nedenle bu firmanın bize direttiği bu site yönetimine de burada istemiyoruz. Bu yönetimi biz seçmedik. Biz seçilmiş bir yönetim istiyoruz. Maalesef geçici yönetimlerinin süreleri bitmesine rağmen hala yeni bir yönetim için çağrı yapılmamış ve kendi sitemizde hiçbir söz hakkımız yoktur." denildi.

"ALDIĞIMIZ HİZMET KALİTESİZ VE BASİT"

Site sakinleri, "Site yönetimi kendi maliyet hesaplarına göre asla bizlere sormadan, açıklama yapmadan kendi kendine kararlar alarak kendi oluşturduğu yönetim kurulunda sadece üç kişi ile bir sürü karar almış ve bu yıl yine fahiş fiyat artışlarına gitmiştir. 2022 Haziran ayında 255 lira olan aidatlarımız yaklaşık yüzde 153 zam yaparak 650 lira bandına taşımıştır. Aldığımız hizmet sadece kapı güvenliği ve temizlik hizmetidir. Bu rakamlara karşılık aldığımız hizmet ise oldukça kalitesiz ve basittir” ifadelerini kullandı.

Gece yarısı toplanıp basın açıklaması yapan site sakinleri, kendi yöneticilerini seçmek istediklerini de dile getirdiler.