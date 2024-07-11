Kaynak yapılırken yangın çıktı: Kullanılamaz hale geldi!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 17:53

Güncelleme: 11.07.2024 - 17:53

Kayseri’den yüklediği mobilya malzemelerini Gürcistan’a götürmek için BE 770 G plakalı TIR’ı ile yola çıkan Beglar Shanıdzebe (38) bugün saat 12.00 sıralarında Amasya’nın Merzifon ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda mola verdi.

TIR’ın dorsesine kaynak yapılırken üzerindeki malzemeler alev aldı. Alevler kısa sürede dorseyi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

TIR’ın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.