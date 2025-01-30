Bir hafta önce babası kalp krizi geçirdi: Evinin tuvaletinde ölü bulundu

Yayınlanma: 30.01.2025 - 19:38

Güncelleme: 30.01.2025 - 19:38

Edinilen bilgiye göre Bartın Kırtepe Mahallesi 714 sokakta 2 katlı evin üst katında oturan ve en son dün akşam evine gittiği görülen 47 yaşındaki Özcan Ekinci’den bir daha haber alınamadı yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapının kilitli olması üzerine ise itfaiye ekipleri, evin açık camından içeri girdi. Evde arama yapan ekipler, evin tuvaletinde Özcan Ekinci’yi hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Özcan Ekinci’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışma yürüttüğü olay yerine Cumhuriyet Savcısı da geldi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Yapılan incelemelerde Ekinci’nin gece yarısından sonra yaşamını yitirdiği ve kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

Özcan Ekinci’nin babasının da bir hafta önce kalp krizi geçirdiği, anjiyo olduğu öğrenilirken, oğlunun ölüm haberinin ise babaya sağlık ekipleri eşliğinde verildiği belirtildi.