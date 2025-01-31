CHP'li temsilci dere yatağında ölü bulundu!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kayıp başvurusu olan emlakçı Hasan Güngör (53), dere yatağında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bodrum Yalıçiftlik Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hasan Güngör, 3 gün önce ortadan kayboldu.
Sabah'ta yer alan habere göre Güngör'ün ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.
DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU
CHP'nin Yalıçiftlik mahalle temsilcisi olduğu öğrenilen ve emlakçılık yapan Hasan Güngör, bugün öğle saatlerinde dere yatağında av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu.
Ekiplerin Güngör'ün intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: #Bodrum #ölü bulundu
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