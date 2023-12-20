Bursa'da şüpheli ölüm... Muhtarın cansız bedeni tarlasında bulundu!

İnegöl'ün Fevziye Mahallesi Muhtarı Şuayip Memiş, tarlasında ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan muhtarın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi

AA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:11
Bursa'da şüpheli ölüm... Muhtarın cansız bedeni tarlasında bulundu!
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı, kırsal Fevziye Mahallesi Muhtarı Şuayip Memiş, tarlasına çalışmaya gitti.

Uzun süre dönmediğini fark eden yakınları muhtarı aramak için tarlaya gittiklerinde ise, Memiş'i hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Memiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK!

Ölümü şüpheli bulunan Memiş'in cenazesi, bölgedeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


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