Bursa’da Suriyeli kuyumcu, Suriyelileri dolandırıp kaçtı
Bursa’da yaşayan Suriyeli kuyumcu, Suriyelilerden topladığı milyonlarca liralık altınla sırra kadem bastı.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesinde Darmstad Caddesi’nde meydana geldi.
Her gün sabah saatlerinde düzenli olarak açılan ve sahibi Suriyeli olan kuyumcunun Cumartesi günü sabah saatlerinde kepenkleri açılmadı.
Çevrede bulunanlar durumdan şüphelenince kuyumcu dükkanının sahibini telefon ile aradı. Altınları bulunan Suriyeliler hiçbir şekilde kuyumcuya ulaşamayınca durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, mağdur olduklarını söyleyen Suriyeliler Çarşı Polis Merkezi Amirliği’ne müracaat için yönlendirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Suriyeli mağdurların zaman zaman kepenkleri kapalı kuyumcu dükkanının önüne giderek bir umutla işyerini kontrol etmeleri dikkat çekti.
Suriyeli mağdurlar kuyumcunun gece gelerek altın ve dövizleri çantaya koyarak Bursa’dan kaçtığını ifade etti.
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