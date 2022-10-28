Bursa'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bursa’da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 araçtaki 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi, Ebu İshak Mahallesi’nde, 28 Ekim Cuma günü saat 03.30 sıralarında; Turan Ç. idaresindeki 16 T 0457 plakalı taksi, Gökdere Kavşağı’ndan dönüş yaptığı sırada karşı istikametten gelen Enes T. idaresindeki 16 CLV 86 plakalı otomobil ile çarpıştı.
ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ
Kazada savrulan otomobil yolun karşısına geçerek kaldırıma çarptı. Kazada taksi sürücüsü Turan Ç. ile yanındaki yolcu Bayram Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Ö. yaralandı. Kazayı görenler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'den açık davet
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP'den yanıt geldi
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- Kıvrak'tan Beşiktaş'la anlaşan Güneş'e olay gönderme!
- 'Randevu vermeyin' dedi, seçim tarihi tahmininde bulundu
- Samsung’un katlanabilir telefonu için yolun sonu göründü
- Maden faciasında yeni gelişme
- İşte 'En başarılı büyükşehir belediye başkanları'
- Saray'ın davetine yönelik açıklama