Metro İstanbul'dan Taksim aktarması duyurusu

Metro İstanbul yaptığı duyuru ile Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferlerin 23.00 itibarıyla Taksim aktarmalı yapılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 08:31
Metro İstanbul'dan Taksim aktarması duyurusu
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Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda onarım çalışması nedeniyle metro seferlerinin saat 23.00 itibarıyla Taksim istasyonundan aktarmalı olarak gerçekleştirileceği duyuruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda onarım çalışması nedeniyle saat 23.00 itibarıyla seferlerimiz Taksim istasyonundan aktarmalı olarak yapılacaktır" bilgilendirmesine yer verildi.


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