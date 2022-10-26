Metro İstanbul'dan Taksim aktarması duyurusu
Metro İstanbul yaptığı duyuru ile Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferlerin 23.00 itibarıyla Taksim aktarmalı yapılacağını açıkladı.
Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda onarım çalışması nedeniyle metro seferlerinin saat 23.00 itibarıyla Taksim istasyonundan aktarmalı olarak gerçekleştirileceği duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda onarım çalışması nedeniyle saat 23.00 itibarıyla seferlerimiz Taksim istasyonundan aktarmalı olarak yapılacaktır" bilgilendirmesine yer verildi.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 25, 2022
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’mızda onarım çalışması nedeniyle saat 23.00 itibarıyla seferlerimiz Taksim istasyonundan aktarmalı olarak yapılacaktır.
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